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10 марта 2020, 09:40 18

В Украину пытался попасть "единоросс", награжденный "За возвращение Крыма"

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10 марта 2020, 09:40 18
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Пограничники Отдельного КПП "Киев" не пустили в Украину гражданина России, который имеет русскую медаль "За возвращение Крыма"
Фото: facebook/airportkiev
Пограничники Отдельного КПП "Киев" не пустили в Украину гражданина России, который имеет русскую медаль "За возвращение Крыма"

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, 9 марта россиянин прилетел рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 г.р. заявил, что прибыл в личных целях, а также чтобы провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет отличия от президента России и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.


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