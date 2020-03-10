В Україну намагався потрапити "єдинорос", відзначений медалею "За возвращение Крыма"
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Державної прикордонної служби України, 9 березня росіянин прилетів рейсом із Мінська в аеропорт "Жуляни".
Під час заходів прикордонного контролю росіянин 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.
Проте у ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від президента Росії і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".
За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах забезпечення національної безпеки України.
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