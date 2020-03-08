Международный аэропорт Днепра закрыли из-за найденных снарядов
Об этом в воскресенье, 8 марта сообщила пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.
7 марта в спасательную службу поступило сообщение, что в г.. Днепр на территории заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.
Отмечается, что работы по изъятию боеприпасов продолжались до 18 часов вечера, а затем были остановлены из-за выявленных дополнительных взрывоопасных предметов.
Аэропорт временно прекратил работу. На его территории работают сотрудники ДСНС.
Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.
Напомним, в Черкассах и Мариуполе работниками Службы безопасности Украины было остановлено незаконную деятельность лиц по сбыту взрывчатки, оружия и боеприпасов.
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