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08 марта 2020, 12:11 12

Международный аэропорт Днепра закрыли из-за найденных снарядов

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08 марта 2020, 12:11 12
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В Днепре работу международного аэропорта "Днепропетровск" временно остановили из-за найденных боеприпасов времен Второй мировой войны
Фото: ГСЧС
В Днепре работу международного аэропорта "Днепропетровск" временно остановили из-за найденных боеприпасов времен Второй мировой войны

Об этом в воскресенье, 8 марта сообщила пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

7 марта в спасательную службу поступило сообщение, что в г.. Днепр на территории заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Отмечается, что работы по изъятию боеприпасов продолжались до 18 часов вечера, а затем были остановлены из-за выявленных дополнительных взрывоопасных предметов.

Аэропорт временно прекратил работу. На его территории работают сотрудники ДСНС.

Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.

Напомним, в Черкассах и Мариуполе работниками Службы безопасности Украины было остановлено незаконную деятельность лиц по сбыту взрывчатки, оружия и боеприпасов.


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