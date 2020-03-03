Никто даже не позвонил: Мэр Днепра в рассказал о ситуации с "Южмашем"

Даже при угрозе экологической катастрофы никто не озабочен проблемой Государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" ("Южмаша")

Фото: dnpr.com.ua

Даже при угрозе экологической катастрофы никто не озабочен проблемой Государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" ("Южмаша")

Как передает RegioNews, об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в своем Telegram-канале.

"Помните я вещал о возможной экологической катастрофе на "Южмаше"? Из-за того, что Кабмин отказывается давать деньги на утилизацию гептила – фантастически ядовитого ракетного топлива, – написал он. – И чем это все закончилось, спросите вы? А ничем. Мне никто даже не позвонил. Не спросил нужна ли помощь, или сказал, куда перечислять деньги. В конце концов, просто обругал бы и сказал: "Борис Альбертович, вы зачем врете и панику распространяете?"".

Ранее Филатов предрекал "новый Чернобыль" в Днепре из-за ракетного топлива.