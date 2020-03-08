Міжнародний аеропорт Дніпра закрили через знайдені снаряди

У Дніпрі роботу міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" тимчасово зупинено через знайдені боєприпаси часів Другої світової війни

Фото: ДСНС

У Дніпрі роботу міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" тимчасово зупинено через знайдені боєприпаси часів Другої світової війни

Про це у неділю, 8 березня повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

7 березня в рятувальну службу надійшло повідомлення, що у м. Дніпро на території заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявлено боєприпаси часів Другої світової війни.

Зазначається, що роботи по вилученню боєприпасів тривали до 18 години вечора, а потім були зупинені через виявлені додаткові вибухонебезпечні предмети.

Аеропорт тимчасово припинив роботу. На його території працюють співробітники ДСНС.

Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту. Продовження робіт заплановано на 8 березня.

В Черкасах та Маріуполі працівниками Служби безпеки України було припинено незаконну діяльність осіб із збуту вибухівки, зброї та боєприпасів.