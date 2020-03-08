Міжнародний аеропорт Дніпра закрили через знайдені снаряди
Про це у неділю, 8 березня повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
7 березня в рятувальну службу надійшло повідомлення, що у м. Дніпро на території заправочної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявлено боєприпаси часів Другої світової війни.
Зазначається, що роботи по вилученню боєприпасів тривали до 18 години вечора, а потім були зупинені через виявлені додаткові вибухонебезпечні предмети.
Аеропорт тимчасово припинив роботу. На його території працюють співробітники ДСНС.
Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту. Продовження робіт заплановано на 8 березня.
В Черкасах та Маріуполі працівниками Служби безпеки України було припинено незаконну діяльність осіб із збуту вибухівки, зброї та боєприпасів.
- 18:27 08 березня В ДТП у Тернопільській області постраждали четверо дорослих і і дитина
- 18:06 08 березня Синопники попередили про густий туман в Києві
- 17:47 08 березня За добу прикодонники перевірили температуру у 125 тисяч осіб
- 17:17 08 березня На Марш за права жінок у столиці вийшли понад дві тисячі осіб
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 16:28 08 березня Конгресмени США можуть працювати з дому через коронавірус
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 14:42 07 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 17:48 02 березня Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини
- 17:48 05 березня МОЗ закликають зберегти фінансування і практику для лікарів-науковців