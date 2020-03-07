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07 марта 2020, 12:18 6

Из Украины в Россию хотели вывезти коллекцию культурных ценностей

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07 марта 2020, 12:18 6
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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в РФ предметов, имеющих культурную и историческую ценность
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в РФ предметов, имеющих культурную и историческую ценность

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ завадила контрабанді культурних цінностей до Росії Співробітники Управління СБ України в Полтавській області...

Опубліковано Управління СБУ в Полтавській області Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

По предварительной версии следствия, местный коллекционер планировал незаконно переместить через государственную границу старинную коллекцию религиозных обрядовых предметов. Покупателей он подыскивал среди знакомых иностранцев.

Задержали злоумышленника на пункте пропуска "Юнаковка" Сумской области.

Среди личных вещей злоумышленника правоохранители обнаружили скрытые от таможенного контроля две иконы, обрядовый крест и библию на старославянском языке, датированные XIX века. Изъятые вещи переданы для проведения соответствующих экспертиз.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия


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