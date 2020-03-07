10:13  07 марта
Министерство здравоохранения Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус_инфо"
10:43  07 марта
Fitch Ratings подтвердило позитивный кредитный рейтинг Украины
10:52  07 марта
Трофимов рассказал о критериях при отборе кандидатов на глав ОГА
UA | RU
UA | RU
07 марта 2020, 10:35 2

США предоставит Украине 125 миллионов долларов военной помощи

Читайте також
українською мовою
07 марта 2020, 10:35 2
Читайте також українською мовою
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах и противоартиллерийских радарах
Фото: оpk.com.ua
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах и противоартиллерийских радарах

Об этом были неофициально извещены члены Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации США, пишет RegioNews.

По информации источников, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI.

"Учитывая напряженную ситуацию в Черном и Азовском морях, катера очень важны", - говорится в сообщении.

Сроки о предоставлении потенциальной военной помощи не уточняются. Кроме того, в Минобороны США пока эту информацию не подтвердили и не опровергли.

"С точки зрения политики, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидаемые пакеты помощи в обеспечении безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", - сказала в интервью CNN пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон.


армія
Украина получит вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin
29 февраля 2020, 11:49
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 марта 2020, 09:42
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »