США предоставит Украине 125 миллионов долларов военной помощи

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах и противоартиллерийских радарах

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах и противоартиллерийских радарах

Об этом были неофициально извещены члены Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации США, пишет RegioNews.

По информации источников, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI.

"Учитывая напряженную ситуацию в Черном и Азовском морях, катера очень важны", - говорится в сообщении.

Сроки о предоставлении потенциальной военной помощи не уточняются. Кроме того, в Минобороны США пока эту информацию не подтвердили и не опровергли.

"С точки зрения политики, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидаемые пакеты помощи в обеспечении безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", - сказала в интервью CNN пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон.