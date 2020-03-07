США предоставит Украине 125 миллионов долларов военной помощи
Об этом были неофициально извещены члены Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации США, пишет RegioNews.
По информации источников, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует поставить Киеву противоартиллерийские РЛС и патрульные катера Mark VI.
"Учитывая напряженную ситуацию в Черном и Азовском морях, катера очень важны", - говорится в сообщении.
Сроки о предоставлении потенциальной военной помощи не уточняются. Кроме того, в Минобороны США пока эту информацию не подтвердили и не опровергли.
"С точки зрения политики, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидаемые пакеты помощи в обеспечении безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", - сказала в интервью CNN пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон.
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