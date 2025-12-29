07:17  29 декабря
Масштабный пожар на птицеферме на Буковине: погибли 5 тысяч кур
22:37  28 декабря
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
22:02  28 декабря
Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
29 декабря 2025, 07:24

Послевкусие после новой встречи Трампа и Зеленского

29 декабря 2025, 07:24
Читайте також українською мовою
Этот "переговорный самолет" вряд ли имеет шанс взлететь
Этот "переговорный самолет" вряд ли имеет шанс взлететь
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте також
українською мовою

Слишком много багажа в нем накопилось (сколько тех планов было – счесть трудно), слишком много разных сторон, которые не заинтересованы в прекращении боевых действий, а главное – пассажир из вип-класса требует все больше внимания к собственной персоне, а не к анализу реальности. Ведь что там анализировать, если хочется только двух вещей, но одновременно – славы и денег. И Россия, к сожалению, пытается обеспечить ему и то, и другое. И даже компот на третье.

В ближайшие недели мы увидим перечень участников "рабочих" переговорных групп. При этом будет многое понятно – собирается ли в принципе Москва умерить свои аппетиты. Пока я смотрю на это скептически.

Путин будет тянуть время и унижать Белый Дом, потому что он понял "слабинку" Трампа – и теперь будет продавать то, что именно от него будут напрямую зависеть рейтинги республиканцев в Конгресс. Поэтому будет крутить ситуацией, как цыган солнцем. Мы еще и не такие слова от Трампа услышим, как сегодня (что путин, мол, хочет процветания Украины).

В ближайшие месяцы (возможно, до апреля) переговоры будут хаотичными. Будет ощущение, что мы в трех шагах до заключения мира – а потом качели будут откатываться назад – и будет казаться, что "все пропало".

Россию саму уже качает на этих качелях, хотя осознания этого факта до сих пор не пришло. Потому что появился шанс поиграть "в Трампа". Путин до сих пор стремится к выполнению своей исторической миссии, как он себе это видит, – политического решения признания Москвы третьим полюсом геополитического влияния (со всеми вытекающими последствиями). И он уверен, что ему это удастся реализовать уже в этом году – дожать США и Европу.

Все остальное для него – тактика и детали.

Исходя из этого понимания, нужно не отвлекаться от основного – как никогда за эти четыре года, нужно усиленными темпами укрепляться.

Сегодня наша сильная сторона проявляется не во столько в переговорном процессе, а в способности держать оборону. Но чтобы сохранялась формула "стоим там, где стоим", нужны силы, ресурсы, люди и оружие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война переговоры завершение войны Зеленский Владимир США Дональд Трамп встреча встреча Трампа и Зеленского
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов получили ранения 9 человек
29 декабря 2025, 07:58
Залужный планирует в январе покинуть пост посла в Великобритании – СМИ
29 декабря 2025, 07:49
Армия РФ обстреляла два района Днепропетровщины: возникли пожары
29 декабря 2025, 07:31
Масштабный пожар на птицеферме на Буковине: погибли 5 тысяч кур
29 декабря 2025, 07:17
Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1200 военных
29 декабря 2025, 07:11
Российские войска расстреляли трех бойцов ВСУ возле Гуляйполя – DeepState
29 декабря 2025, 07:03
Встреча Зеленского и Трампа: вопрос Донбасса пока не решен
29 декабря 2025, 01:20
Трамп о возможном визите в Украину – что он сказал
29 декабря 2025, 01:06
Что обсудили Зеленский и Трамп: главные тезисы пресс-конференции
29 декабря 2025, 00:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »