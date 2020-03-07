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07 березня 2020, 10:35 3

Міноборони США надасть Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги

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07 березня 2020, 10:35 3
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Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує надати Україні нову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про збройні патрульні катери і протиартилерійські радари
Фото: оpk.com.ua
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує надати Україні нову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про збройні патрульні катери і протиартилерійські радари

Про це були неофіційно повідомлені члени Конгресу, інформує CNN з посиланням на джерела в Конгресі та адміністрації Сполучених Штатів, пише RegioNews.

За інформацією джерел, мова йде про половину нового траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів. Пентагон планує поставити Києву протиартилерійські РЛС і патрульні катери Mark VI.

"Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими", - сказано в повідомленні.

Терміни щодо надання потенційної військової допомоги не уточнюються. Крім того, у міноборони США наразі цю інформацію не підтвердили та не спростували.

"Із точки зору політики, Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікувані пакети допомоги в забезпеченні безпеки, поки вони перебувають на розгляді в Конгресі", - сказала в інтерв’ю CNN речниця Пентагону підполковниця Карла Глісон.


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