Міноборони США надасть Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги
Про це були неофіційно повідомлені члени Конгресу, інформує CNN з посиланням на джерела в Конгресі та адміністрації Сполучених Штатів, пише RegioNews.
За інформацією джерел, мова йде про половину нового траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів. Пентагон планує поставити Києву протиартилерійські РЛС і патрульні катери Mark VI.
"Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими", - сказано в повідомленні.
Терміни щодо надання потенційної військової допомоги не уточнюються. Крім того, у міноборони США наразі цю інформацію не підтвердили та не спростували.
"Із точки зору політики, Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікувані пакети допомоги в забезпеченні безпеки, поки вони перебувають на розгляді в Конгресі", - сказала в інтерв’ю CNN речниця Пентагону підполковниця Карла Глісон.
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