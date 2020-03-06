Хоть цистернами, хоть бутылями: украинцам в Крыму должны дать воду - Шмыгаль
Как передает RegioNews, об этом он заявил сегодня, 6 марта, на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.
"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - сказал он.
При этом глава правительства отметил, что "мы не говорим о восстановлении промышленной подачи воды, мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму".
"Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать", - добавил он.
Также Шмыгаль во время часа вопросов к правительству с трибуны рассказал о планах нового Кабмина.
В частности он отметил, что правительству нужно делать 100 шагов навстречу бизнесу, чтобы он почувствовал себя дома, мог делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги.
Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже он добавил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
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