Хоть цистернами, хоть бутылями: украинцам в Крыму должны дать воду - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что о восстановлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам

Фото: twitter/verkhovna_rada

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что о восстановлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам

Как передает RegioNews, об этом он заявил сегодня, 6 марта, на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - сказал он.

При этом глава правительства отметил, что "мы не говорим о восстановлении промышленной подачи воды, мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму".

"Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать", - добавил он.

Также Шмыгаль во время часа вопросов к правительству с трибуны рассказал о планах нового Кабмина.

В частности он отметил, что правительству нужно делать 100 шагов навстречу бизнесу, чтобы он почувствовал себя дома, мог делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги.

Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже он добавил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.