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03 марта 2020, 14:22 29

Анализы зараженного коронавирусом украинца отправят в Лондон

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03 марта 2020, 14:22 29
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Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ
Фото: flickr
Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает RegioNews.

"Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении

Отмечается, что образцы отправляют для общей статистики ВОЗ. Эту процедуру осуществляют все страны, где фиксируется заболевание.

Напомним, 3 марта Минздрав официальн подтвердил первый случай коронавируса в Украине.


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