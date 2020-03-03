На Донбассе в результате обстрелов боевиков 5 военных получили ранения
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
В частности, 7 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное, дважды неподалеку Красногоровки, в районе Авдеевки, рядом с Новомихайловкой, вблизи Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций, а именно: дважды вблизи Орехового, дважды в районе Новотошковское, дважды неподалеку Крымского. Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм.
"2 марта, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевое поражение", - говорится в сообщении.
Также в результате разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
С началом нынешних суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам н.п. Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.
По подтвержденным данным, потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранены и травмированны - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы.
Напомним, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи н.п. Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.
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