Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранена местная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает RegioNews.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В штабе ООС сообщили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов: рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также поблизости Лебединского враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела наших позиций со стороны противника.
Вблизи Орехово дважды враг выпустил из 120-мм миномета 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета. В районе Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 20 мин, неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе ООС добавили, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
Напомним, ранее RegioNews писало о том, что 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовского области.
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