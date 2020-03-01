Боевики "ударили" по машине украинских военных с ПРК. Один человек погиб, шестеро - ранены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела: вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы украинских позиций: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.
1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.
Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
"Учитывая то, что расстояние до украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не только что обученный гражданский человек", - отметили в ООС.
Напомним, ранее RegioNews писало о том, что 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовского области.
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