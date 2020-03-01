13:42  01 марта
Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков
13:28  01 марта
Глава Офиса Зеленского обговорил в Минске обмен пленными з российским "куратором" Козаком
13:16  01 марта
Депутат парламента Франции шокирована ложью нардепа от "Оппозиционной платформы"
UA | RU
UA | RU
01 марта 2020, 18:53 21

Боевики "ударили" по машине украинских военных с ПРК. Один человек погиб, шестеро - ранены

Читайте також
українською мовою
01 марта 2020, 18:53 21
Читайте також українською мовою
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: пресс-центр штаба операции Объединенных сил
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела: вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы украинских позиций: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.

1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.

Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

"Учитывая то, что расстояние до украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не только что обученный гражданский человек", - отметили в ООС.

Напомним, ранее RegioNews писало о том, что 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовского области.


обстрел война Донбасс
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
23 февраля 2020, 13:11
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »