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Россия проводит опытные испытания нового реактивного беспилотника "Герань-6", который сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести мощную боевую часть

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, российские средства воздушного нападения, в частности Герань-5 и Герань-6, уже существенно отличаются от беспилотников, которые РФ использовала в начале полномасштабной войны. Фактически речь идет об аппаратах, которые по характеристикам приближаются к крылатым ракетам.

Вениславский отметил, что реактивные "Шахеды" и другие подобные беспилотники могут лететь со скоростью от 500 до 1000 км/ч. Поэтому их сложно уничтожать даже реактивными дронами-перехватчиками.

По словам депутата, для эффективного перехвата цели со скоростью около 800 км/ч перехватчик должен двигаться по меньшей мере с такой же скоростью. Поэтому кинетическое уничтожение таких аппаратов является сложной технологической задачей.

Самым эффективным средством противодействия реактивным целям Вениславский назвал системы противовоздушной обороны, в частности, ракеты классов "земля - воздух" и "воздух - воздух".

В то же время Украина продолжает развивать направление дронов-перехватчиков. По словам депутата, отечественные производители испытывают новые образцы, способные улучшить результаты уничтожения воздушных целей.

Относительно "Герани-6" Вениславский подчеркнул, что информация о ее испытаниях поступила от украинской разведки. Россия тестирует этот аппарат, который, по предварительным данным, сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести значительную боевую часть.

"Мы должны быть к этому готовы", – подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО, развития ракетных технологий и привлечения помощи международных партнеров по увеличению запасов ракет-перехватчиков.

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