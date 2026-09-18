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18 вересня 2026, 16:47

На Тернопільщині адвокат вимагав 20 тисяч доларів за незаконний виїзд військовозобов'язаного

18 вересня 2026, 16:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Тернопільщині адвоката — керівника одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги — підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. За свої "послуги" чоловік нібито вимагав 20 тисяч доларів США

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 51-річний адвокат запропонував військовозобов’язаному кілька варіантів незаконного виїзду з України. Спочатку він пропонував оформити непридатність до військової служби з відстрочкою на шість місяців.

Згодом чоловік запропонував працевлаштувати "клієнта" на критично важливе підприємство оборонно-промислового комплексу, після чого організувати його відрядження за кордон.

Зрештою, за версією слідства, вони зупинилися на оформленні III групи інвалідності "заднім числом".

У червні 2026 року адвокат, за даними правоохоронців, отримав від військовозобов’язаного 3 тисячі доларів США завдатку. Після цього він почав готувати медичні документи про нібито стаціонарне лікування чоловіка в одному з приватних медичних центрів.

На початку вересня адвокат надіслав "клієнту" у WhatsApp фотографію виписки з медичної карти, датованої серпнем 2021 року.

Під час особистої зустрічі він, за даними слідства, запевнив чоловіка, що на підставі цього документа йому оформлять III групу інвалідності, яка надалі дозволить виїхати за межі України.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури адвокату повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що за вісім місяців 2026 року під час спроб незаконного перетину державного кордону затримали близько 9 тисяч порушників. Більшість із них намагалися перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

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