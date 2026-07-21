Выпал из ковша экскаватора и погиб: на Тернопольщине будут судить водителя

Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области в суд направили обвинительный акт в отношении водителя экскаватора-погрузчика, действия которого привели к гибели пассажира

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 13 июня около 10:30 на территории Тернопольского городского кладбища в селе Довжанка.

По материалам следствия, водитель технически исправного экскаватора-погрузчика JCB 2CX перевозил пассажира в переднем ковши спецтехники, чем нарушил требования Правил дорожного движения.

Во время движения мужчина не удержался, выпал из ковша перед транспортным средством и попал под нижнюю часть погрузочного оборудования.

В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы – множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

После проведения экспертиз и сбора доказательств следователи завершили расследование и направили обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя BMW, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Дарницком районе. В результате аварии 17-летний велосипедист погиб на месте происшествия. Его 44-летний отец с травмами госпитализировали.