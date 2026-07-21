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21 июля 2026, 08:44

Выпал из ковша экскаватора и погиб: на Тернопольщине будут судить водителя

21 июля 2026, 08:44
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Фото: Национальная полиция
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В Тернопольской области в суд направили обвинительный акт в отношении водителя экскаватора-погрузчика, действия которого привели к гибели пассажира

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 13 июня около 10:30 на территории Тернопольского городского кладбища в селе Довжанка.

По материалам следствия, водитель технически исправного экскаватора-погрузчика JCB 2CX перевозил пассажира в переднем ковши спецтехники, чем нарушил требования Правил дорожного движения.

Во время движения мужчина не удержался, выпал из ковша перед транспортным средством и попал под нижнюю часть погрузочного оборудования.

В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы – множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

После проведения экспертиз и сбора доказательств следователи завершили расследование и направили обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя BMW, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Дарницком районе. В результате аварии 17-летний велосипедист погиб на месте происшествия. Его 44-летний отец с травмами госпитализировали.

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