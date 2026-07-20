В Киеве водитель BMW в состоянии опьянения совершил ДТП: погиб 17-летний парень

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП в Дарницком районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 июля около 15.30 на Бориспольском шоссе.

По предварительным данным следствия, 27-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с двумя велосипедистами, двигавшимися по обочине дороги в попутном направлении.

После этого автомобиль выехал во вторую полосу движения и столкнулся с автомобилем KIA.

В результате аварии 17-летний велосипедист погиб на месте происшествия. Его 44-летний отец с травмами госпитализировали.

Во время проверки водителя BMW на состояние опьянения прибор "Драгер" зафиксировал 0,32 промилле алкоголя (ред. – это превышение примерно в 1,6 раза).

Правоохранители задержали руководителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области подростки на мотоциклах влетели в грузовик. В результате ДТП травмировался один из вождей двухколесного: парня с открытым переломом ноги, гематомами и ссадинами госпитализировали.