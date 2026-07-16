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В Хмельницкой областной администрации состоялась встреча. Темой обсуждения стало межведомственное взаимодействие по вопросам реабилитации и реинтеграции ветеранов и демобилизованных лиц, состоящих на учете в органах пробации

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА, передает RegioNews .

Известно, что инициаторами встречи стали ОО "Защита Государства", Управление по ветеранской политике Хмельницкой ОГА и Филиал ГУ "Центр пробации" в Хмельницкой области.

К встрече присоединились заместитель начальника Хмельницкой ОВА Константин Кордонский, начальник управления по вопросам ветеранской политики ОВА Инна Пикало, начальник Филиала ГУ "Центр пробации" в Хмельницкой области Юрий Скиба, руководитель Хмельницкой областной ячейки ОО "Защита Государства", адвокат Оксана Каденко, заместитель председателя политики Александр Розизнаний, представители Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, ветераны, члены их семей, представители общественных и благотворительных организаций, а также эксперты.

В ходе разговора обсудили усиление взаимодействия для поддержки ветеранов. В частности, внимание уделили процессам реинтеграции и ресоциализации, сотрудничеству полиции с ветеранской общественностью в предотвращении правонарушений, а также факторам, влияющим на успешную социальную адаптацию демобилизованных лиц.

"Поддержка ветеранов и демобилизованных лиц нуждается в скоординированной работе всех ответственных служб и организаций. Областная военная администрация открыта к сотрудничеству и готова способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между учреждениями, чтобы каждый ветеран имел доступ к необходимой помощи и возможностям для возвращения к полноценной жизни", - подчеркнул Константин Кордонский.

Напомним, ранее в Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере.