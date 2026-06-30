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30 июня 2026, 11:24

На Днестре утонул 19-летний юноша – тело нашли на следующий день

30 июня 2026, 11:24
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Фото: Национальная полиция
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В Чортковском районе Тернопольской области во время купания в реке Днестр погиб 19-летний местный житель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что поисково-спасательная операция длилась около суток.

Сообщение об исчезновении юноши поступило в милицию 28 июня около 16:37 от диспетчера ГСЧС. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

По предварительным данным, двое знакомых – 19-летний парень и его несовершеннолетний товарищ – решили переплыть реку. Во время заплыва один из них исчез под водой, в то время как другой смог добраться до берега и сообщил о происшествии экстренные службы.

В поисках привлекались работники ГСЧС и полиции. 29 июня тело погибшего обнаружили в воде вблизи села Горошово.

Признаков насильственной смерти во время первоначального осмотра не выявлено. Тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

По факту происшествия открыто уголовное производство с отметкой "несчастный случай".

Напомним, за последний месяц в Украине на водоемах погибли 123 человека, среди которых 33 ребенка. В ГСЧС призывали граждан не игнорировать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

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