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30 июня 2026, 11:54

На границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов более чем на 2 млн гривен

30 июня 2026, 11:54
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Фото: Львовская таможня
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Таможенники совместно с пограничниками зафиксировали две попытки незаконного ввоза партий элитной парфюмерии в Украину. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Первый инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини – Медика". 28-летний житель Ивано-Франковской области, управлявший микроавтобусом Volkswagen Crafter, выбрал для контроля "зеленый коридор". Однако при проверке автомобиля с помощью сканирующей системы таможенники заметили аномалии. В результате углубленного обзора в салоне авто нашли 94 флакона духов брендов Chanel, Prada, Valentino, Givenchy, Yves Saint Laurent и Dior. Примерная стоимость этой партии составляет 700 тысяч гривен.

Другую партию незадекларированных духов обнаружили в пункте пропуска "Смольница – Кросценко". В ходе осмотра легковушки Opel Astra под управлением 39-летней жительницы Львовщины таможенники обнаружили 104 единицы элитной парфюмерии марок Chloе, Brunello Cucinelli и Louis Vuitton. Стоимость этого товара была оценена в 1,4 миллиона гривен.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Товар изъяли до решения суда.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.

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Львовская область таможенники контрабанда парфюмерия таможня духи
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