На Дністрі потонув 19-річний юнак – тіло знайшли наступного дня

Фото: Національна поліція

У Чортківському районі на Тернопільщині під час купання в річці Дністер загинув 19-річний місцевий житель

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція тривала майже добу.

Повідомлення про зникнення юнака надійшло до правоохоронців 28 червня близько 16:37 від диспетчера ДСНС. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

За попередніми даними, двоє знайомих – 19-річний хлопець та його неповнолітній товариш – вирішили переплисти річку. Під час запливу один із них зник під водою, тоді як інший зміг дістатися берега та повідомив про подію екстрені служби.

До пошуків залучалися працівники ДСНС та поліції. 29 червня тіло загиблого виявили у воді поблизу села Горошова.

Ознак насильницької смерті під час первинного огляду не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, за останній місяць в Україні на водоймах загинули 123 людини, серед яких 33 дитини. У ДСНС закликали громадян не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку біля водойм.