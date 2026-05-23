16:57  23 мая
На Черкащине в пруду нашли тело парня, которого искали почти неделю
15:40  23 мая
Бой Усик – Верховен в Египте: когда стартует поединок
12:43  23 мая
Смертельный наезд поезда во Львове: погиб 20-летний мужчина
UA | RU
UA | RU
23 мая 2026, 17:35

Избиение ветерана в Киеве: работников ТЦК отправят в боевые части

23 мая 2026, 17:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил сообщило о решении относительно военнослужащих, причастных к конфликту с ветераном в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает RegioNews.

Отмечается, что виновных должностных лиц планируется перевести для дальнейшего прохождения службы в боевые подразделения.

Как известно, речь идет об инциденте с участием ветерана войны Артема Мороза и представителей ТЦК и СП Шевченковского района столицы.

По информации командования, во время проведения мер оповещения между ветераном и военнослужащим возник конфликт, в ходе которого представитель ТЦК применил физическую силу. В Сухопутных войсках отметили, что подобные действия "не могут быть ничем оправданы".

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Потерпевшему было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести травм.

В командовании также заявили, что руководство Киевского городского ТЦК и СП поддерживает связь с ветераном и уже официально извинилось за действия военнослужащего.

"Взаимодействие с людьми должно основываться на принципах человечности и уважения. Достоинство и права ветеранов войны – абсолютный приоритет для Вооруженных сил Украины", – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что военнослужащих и руководство, причастных к избиению ветерана Артема Мороза в Киеве, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Сухопутные войска ТЦК ветеран скандал Избиение боевая часть фронт перевод военных
Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК сделали заявление
22 мая 2026, 17:55
В Харьковской области водитель совершил наезд на полицейского, чтобы избежать визита в ТЦК
20 мая 2026, 16:24
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
На Сумщине пьяный 64-летний водитель мотоблока погиб в ДТП
23 мая 2026, 18:59
Дроны СБУ разнесли базы РФ на Луганщине: более 80 окупантов убиты и ранены
23 мая 2026, 18:23
Масштабный пожар вспыхнул на горе Пикуй во Львовской области
23 мая 2026, 17:46
На Черкащине в пруду нашли тело парня, которого искали почти неделю
23 мая 2026, 16:57
Санкции за удары по Украине: более 100 российских военных под ограничениями
23 мая 2026, 16:16
Бой Усик – Верховен в Египте: когда стартует поединок
23 мая 2026, 15:40
Удар РФ по траурной колонне в Сумах: в больнице умер один из пострадавших
23 мая 2026, 15:19
В 1700 км от Украины: СБУ ударила по ключевому предприятию российской оборонки
23 мая 2026, 14:46
Парадоксы президентства Владимира Зеленского
23 мая 2026, 14:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »