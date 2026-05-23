Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил сообщило о решении относительно военнослужащих, причастных к конфликту с ветераном в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает RegioNews.

Отмечается, что виновных должностных лиц планируется перевести для дальнейшего прохождения службы в боевые подразделения.

Как известно, речь идет об инциденте с участием ветерана войны Артема Мороза и представителей ТЦК и СП Шевченковского района столицы.

По информации командования, во время проведения мер оповещения между ветераном и военнослужащим возник конфликт, в ходе которого представитель ТЦК применил физическую силу. В Сухопутных войсках отметили, что подобные действия "не могут быть ничем оправданы".

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Потерпевшему было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести травм.

В командовании также заявили, что руководство Киевского городского ТЦК и СП поддерживает связь с ветераном и уже официально извинилось за действия военнослужащего.

"Взаимодействие с людьми должно основываться на принципах человечности и уважения. Достоинство и права ветеранов войны – абсолютный приоритет для Вооруженных сил Украины", – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что военнослужащих и руководство, причастных к избиению ветерана Артема Мороза в Киеве, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.