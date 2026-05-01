Масована атака на Тернопіль: частина міста без електроенергії

На тлі масованої атаки на місто в Тернополі зафіксовано перебої з електропостачанням у кількох районах

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, передає RegioNews.

За його словами, без світла залишилися частини мікрорайонів Канада, Центр, Новий Світ, Старий Парк, а також частина масиву Сонячний.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у небі над містом фіксується активність дронів, які рухаються на наднизькій висоті.

Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України. Зазначалося, що ворожі БпЛА переважно рухаються у західному напрямку. Вже о 13:14 у Тернополі пролунали перші вибухи.