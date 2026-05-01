13:14  01 травня
Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів
10:50  01 травня
Вдарив арматурою по голові: у Києві затримали 18-річного грабіжника
09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
UA | RU
UA | RU
Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 1 травня, вдень у Тернополі лунають вибухи

Про це інформує RegioNews.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у різних районах помітно дим

Очевидці пишуть, що у напрямку міста може летіти близько 50 дронів.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом", – закликав мешканців міста міський голова Сергій Надал.

Зараз уточнюється інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України. Зазначалося, що ворожі БпЛА переважно рухаються у західному напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »