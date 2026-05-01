Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів

У п'ятницю, 1 травня, вдень у Тернополі лунають вибухи

Про це інформує RegioNews.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у різних районах помітно дим

Очевидці пишуть, що у напрямку міста може летіти близько 50 дронів.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом", – закликав мешканців міста міський голова Сергій Надал.

Зараз уточнюється інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України. Зазначалося, що ворожі БпЛА переважно рухаються у західному напрямку.