Вибухи у Тернополі: місто атакують десятки дронів
У п'ятницю, 1 травня, вдень у Тернополі лунають вибухи
Про це інформує RegioNews.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, у різних районах помітно дим
Очевидці пишуть, що у напрямку міста може летіти близько 50 дронів.
Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом", – закликав мешканців міста міський голова Сергій Надал.
Зараз уточнюється інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про масований рух безпілотників над територією України. Зазначалося, що ворожі БпЛА переважно рухаються у західному напрямку.
