16 березня 2026, 19:16

На Тернопільщині під час копання септика загинув 19-річний хлопець

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
У понеділок, 16 березня, близько 15:15 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Байківці під час копання септика на території приватного господарства 19-річного хлопця засипало землею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Правоохоронці та рятувальники, які приїхали на місце події з’ясували, що під час проведення земельних робіт у траншеї глибиною близько 4 метрів стався обвал ґрунту, внаслідок чого хлопця засипало землею.

Під час проведення рятувальних робіт стався повторний зсув ґрунту, у результаті чого троє співробітників ДСНС опинилися під землею. На місце події були направлені додаткові сили та засоби.

Трьох рятувальників вдалося вивільнити з-під завалу та доправити до лікарні. Також з-під землі витягли 19-річного хлопця, якого врятувати не вдалося.

Як повідомлялось, на Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик. Нещасний випадок стався 12 березня.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
