На Тернопільщині під час копання септика загинув 19-річний хлопець

У понеділок, 16 березня, близько 15:15 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Байківці під час копання септика на території приватного господарства 19-річного хлопця засипало землею

Правоохоронці та рятувальники, які приїхали на місце події з’ясували, що під час проведення земельних робіт у траншеї глибиною близько 4 метрів стався обвал ґрунту, внаслідок чого хлопця засипало землею.

Під час проведення рятувальних робіт стався повторний зсув ґрунту, у результаті чого троє співробітників ДСНС опинилися під землею. На місце події були направлені додаткові сили та засоби.

Трьох рятувальників вдалося вивільнити з-під завалу та доправити до лікарні. Також з-під землі витягли 19-річного хлопця, якого врятувати не вдалося.

