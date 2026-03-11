На Буковине в теле военного, возвращенного из плена РФ, нашли боеприпас под кожей

Суспільне Чернівці

В Черновцах пришлось эвакуировать экспертов, проводивших вскрытие военного тела, которого вернули из плена РФ. Оказалось, что под его кожей был боеприпас

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал, что раньше были случаи, когда специалисты находили взрывчатку. Однако это первый раз, когда боеприпас находился в самом теле. Граната залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась – осталась под правым бедром.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, вскрыл брюшную полость, грудную полость, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату", - рассказал Бачинский.

Тогда все эксперты были эвакуированы. Гранату вывезли на полигон, поскольку в морге она могла взорваться.

"Поэтому из-за таких случаев у нас сначала работают пиротехники, ГСЧС, а уже потом - мы. Это очень серьезный подход, но так получилось, что сразу не определили, что такое взрывное устройство находится в теле умершего", - рассказал эксперт.

Напомним, ранее на деоккупированной Николаевщине в селе Благодатное правоохранители эксгумировали тела еще двух местных жителей, погибших во время вражеского обстрела