Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал людей в Буче. Стало известно имя русского сержанта

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Установлено, что с 3 по 30 марта 2022 года военные России, находясь в оккупированной Буче Киевской области, совершали убийства и пытали гражданское население.

В частности, правоохранители установили, что 4 марта российские военные незаконно задержали местного жителя. Они доставили его в "временный штаб", где пытали, а затем расстреляли.

В оккупации участвовал 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации (военная часть 74268, г. Псков). После анализа кадров с камер выяснили личность военного РФ, который из автоматического оружия убил гражданина Украины.

Речь идет о сержанте, разведчике-снайпере Дементьеве Артеме Станиславовиче, 20 ноября 1986 года рождения, уроженце города Псков рф. Теперь правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении военного преступления, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее в Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях. Известно, что он вместе с военнослужащими государства-агрессора участвовал в незаконных обысках в гражданских домах, которые имели проукраинскую позицию.