16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 20:45

Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного

27 февраля 2026, 20:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал людей в Буче. Стало известно имя русского сержанта

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Установлено, что с 3 по 30 марта 2022 года военные России, находясь в оккупированной Буче Киевской области, совершали убийства и пытали гражданское население.

В частности, правоохранители установили, что 4 марта российские военные незаконно задержали местного жителя. Они доставили его в "временный штаб", где пытали, а затем расстреляли.

В оккупации участвовал 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации (военная часть 74268, г. Псков). После анализа кадров с камер выяснили личность военного РФ, который из автоматического оружия убил гражданина Украины.

Речь идет о сержанте, разведчике-снайпере Дементьеве Артеме Станиславовиче, 20 ноября 1986 года рождения, уроженце города Псков рф. Теперь правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении военного преступления, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее в Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях. Известно, что он вместе с военнослужащими государства-агрессора участвовал в незаконных обысках в гражданских домах, которые имели проукраинскую позицию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР оккупанты подозрение Буча
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48
Война длится 11 лет и может продолжаться еще 11 лет
27 февраля 2026, 20:28
Графики отключений на 28 февраля: когда украинцы будут без света в субботу
27 февраля 2026, 20:05
В Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера
27 февраля 2026, 19:33
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15
"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55
В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца
27 февраля 2026, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »