16:36  18 февраля
Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 17:35

Работник ТЦК, наехавший на мужчину в Тернопольской области, отделался условным сроком

18 февраля 2026, 17:35
Читайте також українською мовою
фото: 20minut.ua
Читайте також
українською мовою

В прошлом году внедорожник с работниками ТЦК, догоняя мужчину, совершил на него наезд. Осужденный до сих пор служит в ТЦК и получил только условный срок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 хвилин".

Как отмечается, приговор сбившего человека водителя ТЦК огласил Теребовлянский горрайсуд.

В суде водитель признался: был в группе оповещения с еще одним работником ТЦК и полицейским. Увидев велосипедиста, решили проверить документы. Тот вернул, ТЦК на служебном автомобиле КИА догоняли его. В результате преследования мужчину сбили и покалечили.

В суде водитель ТЦК отделался условным сроком. Но пострадавший сумел взыскать 180 000 гривен морального ущерба с самого ТЦК и СП.

Напомним, 17 февраля пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль в городке Бережаны Тернопольской области. Его задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК суд Тернопольская область ДТП Тернополь
Эксигрок "Динамо" и сборной Украины поддержал футболиста, ударившего работника ТЦК
17 февраля 2026, 22:53
В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
16 февраля 2026, 17:29
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
18 февраля 2026, 18:47
В Николаеве школы перейдут на дистанционное обучение: в чем причина
18 февраля 2026, 18:23
Во Львове задержан 62-летний пенсионер за продажу наркотиков
18 февраля 2026, 17:59
Заболеваемость ОРВИ в Украине: где превышен эпидпорог
18 февраля 2026, 17:53
Футболист Колесник обнародовал полное видео конфликта с ТЦК
18 февраля 2026, 17:39
Украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов
18 февраля 2026, 17:21
Собрание депутатов на Киевщине завершилось скандалом
18 февраля 2026, 17:06
Мы обманываем сами себя, когда пытаемся отыскать в путинских "сигналах" что-то положительное
18 февраля 2026, 16:55
Очередной раунд мирных переговоров в Женеве: Умеров и Буданов озвучили результаты
18 февраля 2026, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »