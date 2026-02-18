Работник ТЦК, наехавший на мужчину в Тернопольской области, отделался условным сроком

фото: 20minut.ua

В прошлом году внедорожник с работниками ТЦК, догоняя мужчину, совершил на него наезд. Осужденный до сих пор служит в ТЦК и получил только условный срок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 хвилин".

Как отмечается, приговор сбившего человека водителя ТЦК огласил Теребовлянский горрайсуд.

В суде водитель признался: был в группе оповещения с еще одним работником ТЦК и полицейским. Увидев велосипедиста, решили проверить документы. Тот вернул, ТЦК на служебном автомобиле КИА догоняли его. В результате преследования мужчину сбили и покалечили.

В суде водитель ТЦК отделался условным сроком. Но пострадавший сумел взыскать 180 000 гривен морального ущерба с самого ТЦК и СП.

Напомним, 17 февраля пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль в городке Бережаны Тернопольской области. Его задержали.