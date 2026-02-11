Три гранаты и 89 патронов: в Тернопольской области на блокпоста задержали военного

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Тернопольщины задержали на блокпоста мужчину с боевыми гранатами и патронами. Владельцем оказался военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 февраля.

На блокпоста Подволочиска остановили такси, в салоне которого находились военнослужащие из Закарпатской и Львовской областей. В ходе проверки правоохранители выяснили, что один из пассажиров самовольно покинул воинскую часть.

Во время осмотра багажника обнаружили камуфлированный рюкзак, в котором находились три гранаты РГД-5 с запалами, 89 патронов калибра 5,45 мм и дымовая граната.

Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Изъятые боеприпасы были направлены на экспертное исследование.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

