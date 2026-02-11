10:15  11 февраля
На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
07:21  11 февраля
На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 08:48

Три гранаты и 89 патронов: в Тернопольской области на блокпоста задержали военного

11 февраля 2026, 08:48
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Тернопольщины задержали на блокпоста мужчину с боевыми гранатами и патронами. Владельцем оказался военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 февраля.

На блокпоста Подволочиска остановили такси, в салоне которого находились военнослужащие из Закарпатской и Львовской областей. В ходе проверки правоохранители выяснили, что один из пассажиров самовольно покинул воинскую часть.

Во время осмотра багажника обнаружили камуфлированный рюкзак, в котором находились три гранаты РГД-5 с запалами, 89 патронов калибра 5,45 мм и дымовая граната.

Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Изъятые боеприпасы были направлены на экспертное исследование.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, в Киевской и Днепропетровской областях нейтрализовали преступную группировку, которая подготовила к подпольной продаже крупную партию трофейного вооружения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция блокпост Боеприпасы Тернопольская область военный СОЧ гранаты
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
09 февраля 2026, 20:20
Тернопольские полицейские прекратили деятельность двух групп мошенников, продававших аксессуары для ритуалов и биодобавки
06 февраля 2026, 18:40
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40
В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28
Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15
В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30
Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00
Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном
11 февраля 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »