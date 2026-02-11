ПВО обезвредила 112 из 129 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 11 февраля РФ атаковала Украину 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 112 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в Богодухове в Харьковской области спасатели изъяли из-под завалов дома, атакованного ночью российским дроном, тела четырех погибших, из которых трое – дети.
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном
11 февраля 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »