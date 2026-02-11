Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 февраля РФ атаковала Украину 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 112 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в Богодухове в Харьковской области спасатели изъяли из-под завалов дома, атакованного ночью российским дроном, тела четырех погибших, из которых трое – дети.