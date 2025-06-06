Специалисты рассказали о качестве воздуха в Тернополе после атаки РФ
В Тернополе нормализовалось качество воздуха после российской атаки
Об этом в Телеграмме сообщил мэр Сергей Надал, передает RegioNews.
По его словам, Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города.
"Результат: показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МЗ Украины. Радиационный фон также находится в пределах нормы. Можно выходить на улицу", – говорится в сообщении.
По словам мэра города, замеры будут проводиться в течение дня.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю.
Среди пострадавших в Тернополе – 5 спасателей ГСЧСВсе новости »
06 июня 2025, 10:07В Тернополе после вражеского удара – перебои со светом и водоснабжением
06 июня 2025, 07:158 лет заключения грозит жителю Тернопольщины за ложные сообщения о заминировании госучреждений
05 июня 2025, 11:20
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова
06 июня 2025, 16:53Во Львовской области местные устроили "бизнес" на документах для уклонистов
06 июня 2025, 16:47В мае россияне убили троих украинских журналистов
06 июня 2025, 16:27На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
06 июня 2025, 15:59В Одесской области военный устроил "незаконное путешествие" уклонисту
06 июня 2025, 15:55В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз
06 июня 2025, 15:50На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
06 июня 2025, 15:39У бывшего председателя райсовета в Ровенской области обнаружили почти 6 млн грн необоснованных активов
06 июня 2025, 15:29ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение
06 июня 2025, 15:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »