Специалисты рассказали о качестве воздуха в Тернополе после атаки РФ

фото: ГСЧС

В Тернополе нормализовалось качество воздуха после российской атаки

Об этом в Телеграмме сообщил мэр Сергей Надал, передает RegioNews.

По его словам, Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города.

"Результат: показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МЗ Украины. Радиационный фон также находится в пределах нормы. Можно выходить на улицу", – говорится в сообщении.

По словам мэра города, замеры будут проводиться в течение дня.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю.