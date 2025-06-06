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06 червня 2025, 17:04

Фахівці розповіли про якість повітря у Тернополі після атаки РФ

06 червня 2025, 17:04
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фото: ДСНС
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У Тернополі нормалізувалася якість повітря після російської атаки

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Сергій Надал, передає RegioNews.

За його словами, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста.

"Результат: показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми. Можна виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.

За словами мера міста, заміри будуть продовжуються протягом дня.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю.

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