Фахівці розповіли про якість повітря у Тернополі після атаки РФ

фото: ДСНС

У Тернополі нормалізувалася якість повітря після російської атаки

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Сергій Надал, передає RegioNews.

За його словами, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста.

"Результат: показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми. Можна виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.

За словами мера міста, заміри будуть продовжуються протягом дня.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю.