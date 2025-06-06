Фахівці розповіли про якість повітря у Тернополі після атаки РФ
У Тернополі нормалізувалася якість повітря після російської атаки
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Сергій Надал, передає RegioNews.
За його словами, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста.
"Результат: показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми. Можна виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.
За словами мера міста, заміри будуть продовжуються протягом дня.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю.
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