В Николаеве в многоэтажке произошел взрыв газа: есть пострадавшие

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Взрыв произошел утром 23 мая в одной из пятиэтажек в Ингульском районе Николаева. Пострадала владелица квартиры, 11 жителей дома подверглись острой реакции на стресс

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже.

"По предварительной информации, его вызвал бытовой газ", ― говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадала женщина 1966 года рождения. Ее с ожогами разной степени госпитализировали в больницу.

Мощный взрыв разрушил в квартире внутренние перегородки, повредил окна и балконы квартир на верхних этажах и два легковых автомобиля, припаркованных вблизи дома.

Чрезвычайники эвакуировали из дома 25 жителей. За поддержкой обратились 11 николаевцев с острой реакцией на стресс.

Напомним, на днях в Ровенской области из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень.