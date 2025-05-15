В Тернополе аферист обвинил пенсионерку в измене и выманил деньги

иллюстративное фото: из открытых источников

Полиция расследует случай мошенничества, жертвой которого стала 68-летняя жительница Тернополя. Женщина потеряла более 400 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевшей позвонил мужчина, который заявил, что против нее открыто уголовное производство якобы за государственную измену.

По словам псевдоследователя, жители Тернополя инкриминировали приобретение лекарств у людей, находящихся на временно оккупированной территории.

Мошенник запугал женщину ответственностью и предложил "решить вопрос". На следующий день она в обменнике перевела 9100 долларов США и 1000 евро на указанный электронный кошелек.

Только после этого женщина осознала, что стала жертвой аферистов.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными. В случае подобных вызовов завершите разговор и немедленно обратитесь в полицию.

Напомним, ранее из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.