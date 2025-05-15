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15 травня 2025, 11:36

У Тернополі аферист звинуватив пенсіонерку в зраді і виманив гроші

15 травня 2025, 11:36
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Поліція розслідує випадок шахрайства, жертвою якого стала 68-річна жителька Тернополя. Жінка втратила понад 400 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до потерпілої зателефонував чоловік, який заявив, що проти неї відкрито кримінальне провадження нібито за державну зраду.

За словами псевдослідчого, тернополянці інкримінували придбання ліків у людей, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Шахрай залякав жінку відповідальністю та запропонував "вирішити питання". Наступного дня вона в обміннику перевела 9100 доларів США та 1000 євро на вказаний електронний гаманець.

Лише після цього жінка усвідомила, що стала жертвою аферистів.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними. У разі подібних дзвінків — завершіть розмову та негайно зверніться до поліції.

Нагадаємо, раніше через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.

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гроші поліція Тернопіль Тернопільська область шахрайство пенсіонер шахрай
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