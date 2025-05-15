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15 мая 2025, 08:23

На Житомирщине женщина вынесла из дома пенсионеров 5 тысяч долларов

15 мая 2025, 08:23
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фото: Национальная полиция
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В Звягеле Житомирской области правоохранители установили личность женщины, похитившей 5 000 долларов у пожилых супругов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление произошло в конце апреля. В полицию обратился местный житель. Он сообщил об исчезновении 5 000 долларов из его дома.

Под подозрение попала 57-летняя женщина, помогавшая пенсионерам по хозяйству. Именно во время одного из визитов, по данным полиции, она и совершила кражу.

Правоохранители разыскали фигурантку – часть денег она уже потратила, часть удалось изъять.

Как выяснилось, женщина ранее провела более 20 лет в тюрьме за подобные преступления.

12 мая злоумышленнице объявили о подозрении. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни будут судить афериста, выманивавшего деньги у пенсионеров. Он врал им о якобы операциях их родственников.

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