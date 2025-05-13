Двоє жителів Тернополя можуть сісти до в'язниці на 8 років за крадіжку велосипедів

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Поліцейські встановили причетність двох жителів Тернополя до крадіжки велосипедів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від 38-річного жителя обласного центру про те, що у нього вночі з під'їзду багатоповерхівки викрали два велосипеди. Транспортні засоби потерпілий зберігав на сходовій клітці.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє осіб — 19-річна дівчина та її 45-річний знайомий. Обоє — жителі обласного центру.

Крадені велосипеди зловмисники планували продати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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