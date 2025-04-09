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09 квітня 2025, 12:32

За крадіжку грошей з чужої картки жителю Тернопільщини загрожує до 3 років позбавлення волі

09 квітня 2025, 12:32
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фото: Національна поліція
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Поліцейські викрили жителя Тернопільського району у вчиненні шахрайства. Чоловік шляхом обману отримав доступ до банківських рахунків потерпілої та переказав кошти з її карток на свої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців надійшло повідомлення від 20-річної дівчини про те, що вона виявила списання зі своїх банківських карток майже 30 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, доступ до її рахунків мав знайомий, проте він на зв’язок не виходить. До крадіжки грошей виявився причетний 20-річний житель Тернопільського району, раніше судимий за шахрайські дії.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, зловживаючи довірою дівчини, дізнався конфіденційні дані її банківських рахунків. Запевнив її, що потрібно здійснити деякі трансакції, однак, отримавши доступ до рахунку, заволодів її коштами.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині 6-річний хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під колеса авто.

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