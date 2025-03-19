В Житомирской области мужчина хранил ракеты в подвале многоэтажки
Во время обыска правоохранители обнаружили ящик, в котором находились восемь авиационных ракет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские получили информацию о хранении райцентра боеприпасов. Они провели обыск в квартире и подсобных помещениях, которыми пользуется 49-летний мужчина.
В результате обнаружили в подвале многоэтажки ящик с неуправляемыми авиационными ракетами калибра 57 мм.
Взрывотехники безопасно изъяли находку. Боеприпасы направили на экспертизу.
Мужчина объяснил, что он нашел ракеты и решил оставить себе, поэтому спрятал в подвале.
Фигуранта задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия.