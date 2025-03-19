фото: полиция

Во время обыска правоохранители обнаружили ящик, в котором находились восемь авиационных ракет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские получили информацию о хранении райцентра боеприпасов. Они провели обыск в квартире и подсобных помещениях, которыми пользуется 49-летний мужчина.

В результате обнаружили в подвале многоэтажки ящик с неуправляемыми авиационными ракетами калибра 57 мм.

Взрывотехники безопасно изъяли находку. Боеприпасы направили на экспертизу.

Мужчина объяснил, что он нашел ракеты и решил оставить себе, поэтому спрятал в подвале.

Фигуранта задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия.