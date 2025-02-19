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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина в течение 2018-2021 годов получил от знакомого 95 600 долларов для покупки нежилых помещений в Тернополе, но не смог выполнить обещание. Чтобы не возвращать деньги, он решил убить партнера по бизнесу. 28 февраля 2023 года он пригласил потерпевшего на встречу для подписания соглашения, а во время поездки выстрелил в него из револьвера. Пуля застряла в затылке жертвы. Раненый мужчина, оставшись в сознании, смог доехать до больницы и вызвать полицию.

Нападающий, поняв, что его жертва выжила, выбрался из чужой машины, спрятал оружие и пытался бежать за границу, наняв такси в город Берегово. На въезде в Закарпатскую область машину такси со злоумышленником задержали правоохранители. Фигуранта заключили под стражу.

Врачи прооперировали раненого, вытащив застрявшую пулю из затылка и впоследствии он дал показания в суде.

Тернопольский горрайонный суд назначил стрелку 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Защитник обвиняемого обжаловал приговор, но Тернопольский апелляционный суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил знакомого.