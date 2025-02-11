06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 10:04

В Тернопольской области мошенники выманили у женщины более 200 тысяч гривен

11 февраля 2025, 10:04
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративный
Читайте також
українською мовою

Полицейские устанавливают мошенников, которые обманули жительницу Тернополя более чем на 206 000 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам Тернополя, она увидела объявление в одном из мессенджеров о легком заработке. Работа заключалась в отношении понравившихся на разных сайтах и аккаунтах, просмотре видео. За каждое исполненное действие обещали денежную награду. Условием сотрудничества были инвестиции с личного счета для участия в программе.

Поверив обещаниям, женщина начала перечислять свои сбережения на указанные банковские карты, надеясь на скорую прибыль. В результате потерпевшая потеряла более 206 000 гривен. Деньги, которые она перечислила, мошенники забрали, а никаких выплат так и не получили.

Правоохранители возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области мошенники в течение нескольких дней выманили у граждан 250 тысяч гривен.

мошенники мошенничество полиция Тернопольская область Тернополь
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
11 февраля 2025, 01:08
Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
10 февраля 2025, 23:21
В лесопосадке в Тернопольской области обнаружили человеческие останки
10 февраля 2025, 13:19
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Миллион гривен за год на войне: Зеленский рассказал детали контракта для молодежи
11 февраля 2025, 10:33
В Одессе задержан мужчина, который продавал автомобили для военных
11 февраля 2025, 10:30
Rheinmetall передал Украине 5 десантных машин Caracal
11 февраля 2025, 10:14
На Ровенщине от отравления угарным газом погибли два человека
11 февраля 2025, 09:56
Без справок и очередей: более 2 тысяч защитников получили статус УБД автоматически
11 февраля 2025, 09:55
На Киевщине из-за атаки вражеских БПЛА повреждены детсад и два здания школы
11 февраля 2025, 09:44
На Житомирщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли три человека
11 февраля 2025, 09:18
Обстрелы Херсонщины: двое погибших и шесть раненых
11 февраля 2025, 08:53
Россияне ударили КАБами по селу в Запорожской области: трое пострадавших
11 февраля 2025, 08:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »