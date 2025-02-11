В Тернопольской области мошенники выманили у женщины более 200 тысяч гривен

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Полицейские устанавливают мошенников, которые обманули жительницу Тернополя более чем на 206 000 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам Тернополя, она увидела объявление в одном из мессенджеров о легком заработке. Работа заключалась в отношении понравившихся на разных сайтах и аккаунтах, просмотре видео. За каждое исполненное действие обещали денежную награду. Условием сотрудничества были инвестиции с личного счета для участия в программе.

Поверив обещаниям, женщина начала перечислять свои сбережения на указанные банковские карты, надеясь на скорую прибыль. В результате потерпевшая потеряла более 206 000 гривен. Деньги, которые она перечислила, мошенники забрали, а никаких выплат так и не получили.

Правоохранители возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области мошенники в течение нескольких дней выманили у граждан 250 тысяч гривен.