На Тернопольщине мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь, не посадили в тюрьму

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Прокуроры обжаловали в кассационном порядке судебные решения, по которым отцу, развращавшему несовершеннолетнюю дочь, не назначили заключение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Прокуроры подали жалобу в Верховный Суд из-за слишком мягкого наказания для жителя Теребовлянщины, который годами развращал свою маленькую дочь.

При рассмотрении дела прокуроры требовали 6 лет заключения, но районный суд назначил условное наказание, применив статью 75 УК Украины.

Апелляционный суд только обязал внести осужденного в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, но оставил приговор без изменений.

Теперь прокуроры обратились в Верховный Суд, требуя пересмотреть дело и назначить реальное наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы.