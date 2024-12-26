На Тернопольщине мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь, не посадили в тюрьму
Прокуроры обжаловали в кассационном порядке судебные решения, по которым отцу, развращавшему несовершеннолетнюю дочь, не назначили заключение
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Прокуроры подали жалобу в Верховный Суд из-за слишком мягкого наказания для жителя Теребовлянщины, который годами развращал свою маленькую дочь.
При рассмотрении дела прокуроры требовали 6 лет заключения, но районный суд назначил условное наказание, применив статью 75 УК Украины.
Апелляционный суд только обязал внести осужденного в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, но оставил приговор без изменений.
Теперь прокуроры обратились в Верховный Суд, требуя пересмотреть дело и назначить реальное наказание.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы.