В Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы
Суды первой и апелляционной инстанции признали жителя Тернопольщины виновным в изнасиловании ребенка
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина, воспользовавшись доверием 6-летнего ребенка и его беспомощным состоянием из-за невозможности осознать характер совершенных к нему действий, изнасиловал свою родственницу, спавшую с ним в одной кровати.
В то время ребенок гостил у бабушки, а 27-летний мужчина, являющийся двоюродным братом ребенка, проживал там постоянно. Девочка рассказала взрослым о совершенном над ней насилии, и ее мать написала заявление в полицию.
Апелляционный суд поддержал позицию прокурора: жалобу защитника обвиняемого не удовлетворили, а приговор первой инстанции оставили без изменений.
Приговор вступил в силу. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.
Напомним, ранее суд вынес приговор 48-летнему злоумышленнику, изнасиловавшему 4-летнюю девочку в Броварах на Киевщине.