20:27  05 декабря
В эфире украинских телеканалов показывали российскую пропаганду: что случилось
22:07  05 декабря
В Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на дверях автомобиля, военного госпитализировали
02:55  05 декабря
На Запорожье разведчики уничтожили РСЗО "Ураган" и транспорт оккупантов
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2024, 00:34

В Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы

06 декабря 2024, 00:34
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суды первой и апелляционной инстанции признали жителя Тернопольщины виновным в изнасиловании ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина, воспользовавшись доверием 6-летнего ребенка и его беспомощным состоянием из-за невозможности осознать характер совершенных к нему действий, изнасиловал свою родственницу, спавшую с ним в одной кровати.

В то время ребенок гостил у бабушки, а 27-летний мужчина, являющийся двоюродным братом ребенка, проживал там постоянно. Девочка рассказала взрослым о совершенном над ней насилии, и ее мать написала заявление в полицию.

Апелляционный суд поддержал позицию прокурора: жалобу защитника обвиняемого не удовлетворили, а приговор первой инстанции оставили без изменений.

Приговор вступил в силу. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.

Напомним, ранее суд вынес приговор 48-летнему злоумышленнику, изнасиловавшему 4-летнюю девочку в Броварах на Киевщине.

суд изнасилование ребенок Тернопольская область приговор
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
На границе с Румынией с помощью дрона задержали группу беглецов
06 декабря 2024, 00:15
Комбайнерам, которые гонялись за дикими кабанами на Тернопольщине, объявили о подозрении
05 декабря 2024, 23:48
В Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на дверях автомобиля, военного госпитализировали
05 декабря 2024, 22:07
Кличко представил бюджет Киева на следующий год: основные показатели
05 декабря 2024, 21:49
На Черниговщине российский дрон попал по жилому дому
05 декабря 2024, 21:21
Директор Нацмузея истории удивил объяснениями, почему не вернулся в Украину из командировки
05 декабря 2024, 21:06
В эфире украинских телеканалов показывали российскую пропаганду: что случилось
05 декабря 2024, 20:27
Мэру города-спутника Хмельницкой АЭС объявили о подозрении
05 декабря 2024, 20:05
В результате ракетного удара по Вознесенску погиб мужчина
05 декабря 2024, 19:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все публикации »
Мария Золкина
Владимир Паниотто
Александр Краковецкий
Все блоги »