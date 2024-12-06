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Суды первой и апелляционной инстанции признали жителя Тернопольщины виновным в изнасиловании ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина, воспользовавшись доверием 6-летнего ребенка и его беспомощным состоянием из-за невозможности осознать характер совершенных к нему действий, изнасиловал свою родственницу, спавшую с ним в одной кровати.

В то время ребенок гостил у бабушки, а 27-летний мужчина, являющийся двоюродным братом ребенка, проживал там постоянно. Девочка рассказала взрослым о совершенном над ней насилии, и ее мать написала заявление в полицию.

Апелляционный суд поддержал позицию прокурора: жалобу защитника обвиняемого не удовлетворили, а приговор первой инстанции оставили без изменений.

Приговор вступил в силу. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.

Напомним, ранее суд вынес приговор 48-летнему злоумышленнику, изнасиловавшему 4-летнюю девочку в Броварах на Киевщине.