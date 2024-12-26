На Тернопільщині чоловіка, який розбещував неповнолітню доньку, не посадили до тюрми

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Прокурори оскаржили в касаційному порядку судові рішення, за якими батьку, що розбещував неповнолітню доньку, не призначили ув’язнення

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Прокурори подали скаргу до Верховного Суду через надто м’яке покарання для жителя Теребовлянщини, який роками розбещував свою маленьку доньку.

Під час розгляду справи прокурори вимагали 6 років ув’язнення, але районний суд призначив умовне покарання, застосувавши статтю 75 КК України.

Апеляційний суд лише зобов’язав внести засудженого до реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої недоторканості дітей, але залишив вирок без змін.

Тепер прокурори звернулись до Верховного Суду, вимагаючи переглянути справу та призначити реальне покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині засудили чоловіка за зґвалтування 6-річної родички.