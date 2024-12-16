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16 грудня 2024, 13:51

Смерть хлопчика під час лікування зубів у Тернополі: лікарці оголосили підозру

16 грудня 2024, 13:51
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фото: прокуратура
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Поліцейські оголосили підозру лікарю-анестезіологу, дії якої спричинили смерть маленької дитини у Тернополі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та пресслужба поліції, передає RegioNews.

На початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом, яка відбулася у листопаді.

Хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Через півтори години після початку оперативного втручання у дитини почав падати тиск. Хлопчика доправили до реанімації. Проте його не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть.

У ході перевірки поліцейські встановили, що лікар-анестезіолог допустила дитину до операції з наявними протипоказами та не призначила жодних інших додаткових обстежень або досліджень (перед лікуванням зубів мама здавала аналізи в Бучачі й вони виявили наявність запальних змін).

За даними судмедекспертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Лікарю оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, у листопаді на Черкащині 5-річний хлопчик потрапив до реанімації після видалення зубів.

Тернопіль стоматологи смерть дитини лікарі підозра
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