В Киевской области осудили мужчину, который изнасиловал 4-летнюю девочку
Суд вынес приговор 48-летнему злоумышленнику, изнасиловавшему маленькую девочку в Броварах
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Происшествие случилось в Броварах в мае прошлого года. Тогда мать девочки попросила знакомую побыть с ребенком во время ее отсутствия. Когда девочка находился в квартире подруги, над ней совершил сексуальное насилие гость семьи – 48-летний ранее судимый мужчина.
Правоохранители задержали злоумышленника. Впоследствии в суд был направлен обвинительный акт.
Сейчас же приговором суда Киевской области злоумышленника приговорили к 12 годам тюрьмы.
Напомним, ранее в Николаевской области осудили 19-летнего юношу, изнасиловавшего 15-летнюю девушку.
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