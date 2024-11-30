фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в Броварах в мае прошлого года. Тогда мать девочки попросила знакомую побыть с ребенком во время ее отсутствия. Когда девочка находился в квартире подруги, над ней совершил сексуальное насилие гость семьи – 48-летний ранее судимый мужчина.

Правоохранители задержали злоумышленника. Впоследствии в суд был направлен обвинительный акт.

Сейчас же приговором суда Киевской области злоумышленника приговорили к 12 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в Николаевской области осудили 19-летнего юношу, изнасиловавшего 15-летнюю девушку.