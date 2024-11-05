На Тернопольщине суд вынес приговор бабушке, которая пытала внука за не выученную молитву
Суд назначил один год условного заключения жительнице Кременецкого района, пытавшей своего внука за то, что тот не смог выучить молитву
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В феврале 2024 года полицейским поступило сообщение со службы по делам детей о факте домашнего насилия, злостного неисполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми в селе Горынка.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором бабушка жестоко обращалась с одним из своих внуков, избивала его и пытала. Правоохранители выяснили, что произошедшее случилось в сентябре 2022 года, а видео на мобильный телефон сняла другая внучка женщины.
Правоохранители объявили 58-летней женщине подозрение и направили материалы дела в суд. В судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась.
Суд вынес приговор: 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания назначенного наказания с испытанием по испытательному сроку один год.
Напомним, ранее стало известно о задержании 27-летнего жителя Одесской области по подозрению в избиении двоих детей. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.