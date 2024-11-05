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Суд назначил один год условного заключения жительнице Кременецкого района, пытавшей своего внука за то, что тот не смог выучить молитву

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В феврале 2024 года полицейским поступило сообщение со службы по делам детей о факте домашнего насилия, злостного неисполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми в селе Горынка.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором бабушка жестоко обращалась с одним из своих внуков, избивала его и пытала. Правоохранители выяснили, что произошедшее случилось в сентябре 2022 года, а видео на мобильный телефон сняла другая внучка женщины.

Правоохранители объявили 58-летней женщине подозрение и направили материалы дела в суд. В судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась.

Суд вынес приговор: 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания назначенного наказания с испытанием по испытательному сроку один год.

Напомним, ранее стало известно о задержании 27-летнего жителя Одесской области по подозрению в избиении двоих детей. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.