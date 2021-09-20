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20 сентября 2021, 12:12 481

На Днепропетровщине подросток покончил с собой, - СМИ

20 сентября 2021, 12:12 481
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Фото из открытых источников
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В Днепропетровской области 14-летний подросток покончил с собой после ссоры с девушкой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Информатор.

Как сообщили изданию собственные источники, инцидент произошел в городе Желтые Воды. Известно, что 18 сентября между 14-летним мальчиком и его девушкой возникла ссора. В ходе конфликта он сказал ей, что собирается повеситься, а потом ушел.

Девушка сообщила в полицию о его намерениях совершить самоубийство. Правоохранители нашли его повешенным на дереве в лесополосе.

По предварительным данным, следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Тело подростка передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на днях в центре Харькова нашли застреленным владельца ресторана.

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