У Тернополі 15-річна дівчина вкоротила собі віку

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У Тернополі на вул. Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у Facebook, пише RegioNews.

"Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", - повідомив медик.

За попередніми даними, покійна навчалась у 10 класі в одній із шкіл Тернополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки.