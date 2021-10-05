У Тернополі 15-річна дівчина вкоротила собі віку
У Тернополі на вул. Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59 знайшли мертвою 15-річну дівчину
Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у Facebook, пише RegioNews.
"Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої", - повідомив медик.
За попередніми даними, покійна навчалась у 10 класі в одній із шкіл Тернополя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки.
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